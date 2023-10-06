Çin, NASA'ya meydan okuyor! Uzay istasyonu daha da genişleyecek Çin, önümüzdeki yıllarda uzay istasyonunu üç modülden altı modüle çıkarmayı planlıyor.

ensonhaber.com

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2030'da sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.

Çin, istasyonu büyütüyor

Çin'in ana uzay yüklenicisi Çin Uzay Teknolojileri Akademisi (CAST), yaptığı açıklamada, Çin uzay istasyonunun operasyonel ömrünün 15 yıldan fazla olacağını söyledi. Daha önce bu süre 10 yıl olarak açıklanmıştı.

Çin, önümüzdeki yıllarda uzay istasyonunu üç modülden altı modüle çıkarmayı planlıyor ve NASA liderliğindeki Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ömrünü tamamlarken, diğer ülkelerden astronotlara Dünya'ya yakın görevler için alternatif bir platform sunmayı amaçlıyor.

Altı modüle genişletildikten sonra 180 metrik ton olacak Tiangong, yedi astronottan oluşan bir mürettebatı barındırabilen Uluslararası Uzay İstasyonu kütlesinin yalnızca yüzde 40'ını oluşturacak.

Ancak yirmi yılı aşkın bir süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2030'dan sonra hizmet dışı bırakılması bekleniyor.

Rus uzay ajansı Roscosmos da geçen yıl dört kozmonotu barındırabilecek altı modülden oluşan bir uzay istasyonu inşa etmeyi planladığını duyurmuştu.