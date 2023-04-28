Çin navigasyon sistemi, günlük 300 milyar kullanımı aştı Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'nin (BDS) günlük kullanımının 300 milyarı aştığı bildirildi.

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Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS), 300. Çin Uydu Navigasyonu Konferansı'nda duyurulduğu üzere günde 13 milyardan fazla konumlandırma araması gerçekleştiriyor.

BDS-3, tamamlanıp hizmete girdiği 2020 yılından bu yana ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesinde çok önemli bir rol oynadı.

Kullanım 300 milyarı aştı

Haritalama yazılımı sayesinde, BDS'ye konumlandırma amacıyla günde 300'den fazla referans verildi. Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'nin (BDS) günlük kullanımının 300 milyarı aştığı bildirildi.

BDS konumlandırma işleviyle donatılmış terminal ürünlerinin toplam sayısı Çin'de 1,2 milyar birimi geride bıraktı.

BDS, ana hatlarda çalışan 7,9 milyondan fazla araca, 47 bin gemiye ve 40 bin posta ve ekspres paket servisine hizmet verdi.

Bu arada, yaklaşık 5 milyon BSD yüksek hassasiyetli BDS konumlandırma yongası ile donatılmış bisikletler de kullanılıyor.

Yeni nesil BDS ile 2035 yılında tüm dünyaya hakim olmak isteyen Çin, entegre ve akıllı bir milli uzay sistemini ortaya çıkarmak istiyor.