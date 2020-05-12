Çin, nesnelerin interneti projesi için 2 uydu fırlattı

Çin, uzay tabanlı nesnelerin interneti (IoT) iletişim teknolojisini test etmek için yörüngeye bugün iki uydu gönderdi.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Uzay tabanlı nesnelerin interneti projesi kapsamında, Xingyun-2 01 ve Xingyun-2 02 uyduları bugün Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Kuaizhou-1A (KZ-1A) taşıyıcı roketi tarafından fırlatılan uydular, başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşti.

ÇEŞİTLİ TEKNOLOJİLERİ TEST EDECEK

Xingyun Uydu Şirketi tarafından geliştirilen uydular, uzay tabanlı IoT iletişimleri, uydular arası lazer iletişimleri ve düşük maliyetli ticari uydu platformu gibi teknolojiler üzerinde testler yapacak.

KZ-1A, yüksek yörünge hassasiyetine ve kısa bir hazırlık süresine sahip, düşük maliyetli bir katı yakıt taşıyıcı rokettir.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Sanayi Şirketi (CASIC) altında Sanjiang Grubu'na bağlı bir şirket tarafından geliştirilen roket, temel olarak düşük yörüngeli küçük uyduları başlatmak için kullanılıyor.

Bugünkü fırlatma ise KZ-1A taşıyıcı roketinin dokuzuncu göreviydi.