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    Çin: Oyun bağımlılığını sert kurallarla yendik

    Çinli yetkililer, ülkede gençlerin oyun bağımlılığı sorununu sert önlemlerle resmen çözdüklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 10:00
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    Çin: Oyun bağımlılığını sert kurallarla yendik

    Özellikle koronavirüs döneminde artan internet kullanımı, yıllardır büyük bir sorun olmaya devam eden "teknoloji bağımlılığı" konusu yeniden gündeme getirildi. Uzmanlar ise özellikle çocuklarda baş gösteren bağımlılık konusunda aileleri uyarıyor.

    Çin'de yapılan bazı araştırmalar, video oyunlarının görme bozuklukları ve dikkat eksikliği gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını öne sürmüştü.

    Ancak konuyla ilgili başka ülkelerde yapılan araştırmalar, video oyunlarının çocukların bilişsel yeteneklerini geliştirebileceğine işaret ediyor.

    Çin, sıkı önlemler aldı

    Geçen yıl geçirilen yasada oyunlara haftanın yalnızca üç günü izin verileceği belirtilmişti. Yasa uyarınca, 18 yaşından küçük çocuklar ancak cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00 ve 21.00 arasında online oyun oynayabiliyor.

    Çin: Oyun bağımlılığını sert kurallarla yendik #1

    Çin, bağımlılık sorununu çözdü

    Çinli yetkililer, ülkede gençlerin oyun bağımlılığı sorununu sert önlemlerle resmen çözdüklerini duyurdu.

    Çin Oyun Endüstrisi Komitesi'nin yayınladığı yeni raporda, gençlerin yaklaşık yüzde 75'inin süre sınırına uyduğu ve sağlık durumlarının da bundan olumlu etkilendiği ifade edildi.


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