Çin, özel sektör üretimi yeni taşıyıcı roketiyle ilk fırlatmayı yaptı Çin'de özel sektör tarafından geliştirilen "TL-2 Y1" roketiyle ilk fırlatma görevi gerçekleştirildi.

AA

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarını sürdüren Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Çin'de özel sektör tarafından geliştirilen "TL-2 Y1" roketiyle ilk fırlatma görevi gerçekleştirildi.

Uzaktan uzaktan algılama özellikli bir uydu, yeni roket ile Gobi Çölü'ndeki uydu merkezinden uzaya gönderildi.

Merkezi Pekin'de bulunan Space Pioneer şirketince geliştirilen TL-2 Y1, Çin'de özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk sıvı yakıtlı roket olma özelliğini taşıyor.

Sıvı yakıtlı roketler, katı yakıta kıyasla daha etkin itiş gücü sağladıkları için uzay programlarında tercih ediliyor.

Çin'de ana taşıyıcı sistem olarak, kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Çin özel sektörü destekliyor

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak, Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.