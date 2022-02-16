Çin, Starlink'e rakip olmak için 5G uydu ağı kuruyor

Çin, Starlink'e rakip olmak için 5G uydu ağı kuruyor

Çin, Elon Musk'ın uydudan internet projesi Starlink'e rakip olacak bir 5G uydu ağı kurmayı planlıyor.

Dünyanın ulaşılamayan her noktasına bile internet sunmayı planlayan Elon Musk'ın Starlink projesi, son zamanlarda bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Starlink uydularının kendi uzay istasyonuna çarpma tehlikesi taşıdığını belirterek Elon Musk’ı Birleşmiş Milletler Uzay Ajansı’na şikayet eden Çin, yeni bir proje başlatıyor.

ÇİN'DEN 5G UYDU AĞI

Çin, Starlink uydularına rakip olacak kendi 5G uydu ağını kurmak için çalışmalara başladı. GalaxySpace ismini taşıyan proje kapsamında, toplam 1000 uydudan oluşan bir 5G ağı kurulacak.

Söz konusu uydular arasından düşük maliyetli ve yüksek performanslı 6 iletişim uydusunun ilk partisinin üretildiği ve testlerinin tamamlandığı belirtiliyor.

GalaxySpace ile birlikte çalışan Çin Uzay Teknolojileri Akademisi'nden uzay mühendisi Zhu Kaiding, günde altı uydu üreten Starlink'e yetişmek için mücadele ettiklerini söylüyor.

Çin’in GalaxySpace projesi, her ne kadar Starlink'e rakip olmak için başlatılsa da günümüzde yörüngede yaklaşık 2 bin uydusu bulunan ve projenin tamamlanması ile birlikte bu uydu sayısını 42 bine çıkarmayı planlayan Starlink’e kıyasla oldukça küçük bir proje.

HIZI STARLINK'TEN DAHA YÜKSEK OLACAK

Bununla birlikte 5G teknolojisi kullandığı için türünün ilk örneği olacak yeni proje, Starlink’in sahip olduğu 110Mbps hızlara kıyasla 500 Mbps’den daha fazla hızlar sunmayı hedefliyor.