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    Çin, sürücüsüz yolcu otobüslerini test etmeye başladı

    Çin'de Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da, sürücüsüz yolcu otobüslerinin sürüş testleri yapılıyor.
    • 17.08.2022 - 09:32
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    Çin, sürücüsüz yolcu otobüslerini test etmeye başladı

    Teknolojinin son yıllarda bir hayli gelişmesiyle sürücüsüz otomobiller hayatımıza girdi. Her ne kadar bu otomobillerin kullanıldığı bölgeler şu an için kısıtlı olsa da testler devam ediyor.

    Öte yandan, sürücüsüz araç konusunda başı çeken Çin, sürücüsüz otomobillerden sonra şimdi de sürücüsüz yolcu otobüslerini test etmeye başladı.

    AA'da yer alan habere göre, WeRide ve Yutong Grup tarafından geliştirilen akıllı kent içi ulaşım araçları, Çin'de Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da test ediliyor.

    Vatandaşlar kullanabiliyor

    Vatandaşlar, pilot uygulamanın olduğu hatlarda, biniş için cep telefonuyla ücretsiz randevu alarak teste katılabiliyor.

    Çin, sürücüsüz yolcu otobüslerini test etmeye başladı #1

    Sürücüsüz otobüler, akıllı sensörleri sayesinde şerit değiştirerek trafikte ilerleyebiliyor. Merkezi Guangcou'da bulunan WeRide, sürücüsüz araç teknolojisini kent içi ulaşım, yük taşımacılığı ve temizlik hizmetlerine uyarlamayı hedefliyor.

    Şirketin sürücüsüz temizlik aracı "Robosweeper", Nanşa ilçesinde mayıstan bu yana testlerini sürdürüyor.

    weride

    weride


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