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    Çin, tek seferde 16 uyduyu uzaya fırlattı

    Çin, yer ve atmosfer gözlem uydularından oluşan 16 uyduyu dünya yörüngesine gönderdi.
    • 10.08.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:56
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    Çin, tek seferde 16 uyduyu uzaya fırlattı

    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve şu sıralar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürüten Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

    AA'da yer alan habere göre, aralarında "Jilin-1 Goafen 03D09" ve "Yunyao-1 04-08" uydularının olduğu uydu grubu, Long March-6 taşıyıcı roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

    Yörüngeye yerleştiler

    Uyduların, fırlatmanın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Fırlatma görevi, Long March roketleriyle yapılan 432'nci başarılı uzay görevi oldu.

    Çin, Goafen uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Goafen-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

    Çin, tek seferde 16 uyduyu uzaya fırlattı #1


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