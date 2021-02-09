Çin, teknoloji devlerine karşı yeni düzenlemeler getirdi

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye başladı.

Son yıllarda büyük teknoloji şirketlerine uyguladığı çeşitli yasaklarda sık sık gündeme gelen Çin, teknoloji firmalarının rekabet karşıtı davranışlarının önüne geçmek istiyor.

Bu kapsamda, ilk olarak Kasım 2020'de taslak halinde yayınlanan yasalar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Çin, söz konusu uygulamayla "Alibaba" ve "JD.com" gibi e-ticaret devlerinin piyasadaki hakim konumlarını kötüye kullanmalarını engellemeyi amaçlıyor.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR), yeni yasaların yürürlüğe girmesiyle, fiyat sabitleme hamlelerini, yıkıcı fiyatlandırmayı ve makul olmayan ticaret uygulamalarını durdurmayı amaçlıyor.

PİYASA MANİPÜLASYONUNA ENGEL

Söz konusu düzenlemeyle, veri ve algoritmaların kullanılması yoluyla piyasanın manipüle edilmesinin önüne geçilmesi ve uygulamanın Alibaba’nın online ödeme iştiraki olan Ant Group ve Tencet’e bağlı WeChat gibi finansal teknoloji şirketlerini de kapsaması bekleniyor.

SAMR'ın bu adımı, iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin hızla büyüyen teknoloji sahasını kontrol etme çabası olarak yorumlanırken, partinin özellikle bu alandaki tekelcilikle mücadele kapsamında girişimlerini artırması bekleniyor.