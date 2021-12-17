Çin, teknoloji şirketi Tencent'in yasağını kaldırdı

Çin, güncelleme ve yeni uygulama çıkarması geçici süreyle yasaklanan Tencent'in yasağını kaldırdığını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça büyüyen oyun sektörü, geliştiricilere ciddi paralar kazandırıyor.

Epic Games, Riot Games, Activision Blizzard ve Ubisoft gibi dev şirketlerle çalışan Çinli internet devi Tencent, ülkenin en büyük internet şirketleri arasında yer alıyor.

Son dönemlerde yüksek kazanç elde eden şirketleri radarına alan Çin hükümeti, geçtiğimiz haftalarda Tencent'e yasak getirmişti.

WeChat'in sahibi olan şirketin geliştirdiği 70'ten fazla uygulama ile 100'den fazla mobil oyunun güncellemesi durdurulurken; şirketin, piyasaya yeni oyun ve uygulama sürmesi de yasaklanmıştı.

ÇİN, TENCENT YASAĞINI KALDIRDI

Çin'de Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının yürüttüğü siber güvenlik soruşturması nedeniyle güncelleme ve yeni uygulama çıkarması geçici süreyle yasaklanan Tencent'in uygulamalarını yeniden güncellemesine izin verildi.

Güncellemelerin yeniden başlaması şirketin üzerindeki denetim baskısının hafiflediğinin işareti olarak yorumlanıyor.

