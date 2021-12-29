Çin, Tianhui-4 uydusunu uzaya fırlattı

Çin’in, "Tianhui-04" uydusunu başarıyla fırlattığı bildirildi. Söz konusu uydu, uzaydan yeryüzünü gözlemleyecek.

Son zamanlarda uzay görevleriyle adından söz ettiren Çin, yeni uydular fırlatmaya devam ediyor.

Çin'de Şinhua haber ajansının verdiği bilgilere göre "Tianhui-04" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketi ile ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı.

LONG MARCH'IN 404. GÖREVİ

Söz konusu fırlatmanın, "Long March" roket serisinin 404'üncü görevi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen "Tianhui" uydu serisi; bilimsel deneyler, araştırma, arazi ve kaynak araştırmaları, coğrafi araştırmalar ve haritalama için kullanılacak

Fırlatılan uydu, şu anda yörüngede olan Tianhui uydu kümesine katılacak.