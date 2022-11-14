Çin, Tiencou-5 kargo mekiğini uzaya gönderdi

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna dördüncü ikmal seferini yaptı.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ikinci laboratuvar modülünü ise bu ayın başlarında istasyona göndermişti.

Dördüncü ikmal seferi yapıldı

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna dördüncü ikmal seferine başladı. AA'nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamada, "Tiencou (gök gemisi)-5" kargo mekiğinin, "Long March 7 Y6" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

laboratuvar modülünü birkaç gün önce uzaya fırlatmıştı.

AA'nın haberine göre Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturan ikinci laboratuvar modülünün montajını tamamladı.

Uzay istasyonuna yaklaşık 5 ton ağırlığında donanım ve ihtiyaç malzemesi taşıyan mekiğin, fırlatmadan 10 dakika sonra planlanan yörünge konumuna yerleştiği ve hareketini sağlayacak güneş enerjisi panellerinin açıldığı belirtildi.

Mekik, gün içinde istasyona ulaşarak çekirdek modül Tienhı'ya (göksel uyum) demirlendi.

İkmal seferi, gelecek ay "Şıncou (kutsal gemi)-15" mekiği ile istasyona gönderilecek yeni taykonot ekibinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Daha önce 29 Mayıs 2021'de Tiencou-2 kargo mekiğiyle, 20 Eylül 2021'de Tiencou-3 kargo mekiğiyle ve 9 Mayıs'ta Tiencou-4 kargo mekiğiyle uzay istasyonuna ikmal seferleri düzenlenmişti.