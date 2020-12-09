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    Çin, TripAdvisor dahil 105 mobil uygulamayı mağazalardan yasakladı

    Çin, yasaklı içerikler bulundurdukları gerekçesiyle, aralarında TripAdvisor’ın da bulunduğu 105 uygulamayı mağazalardan kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 13:31
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 13:40
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    Çin, TripAdvisor dahil 105 mobil uygulamayı mağazalardan yasakladı

    Özellikle internet üzerinde uyguladığı katı kurallarıyla bilinen Çin, son zamanlarda pornografi, fuhuş, kumar ve şiddetle ilgili içeriklere adeta savaş açmış durumda.

    Çin, uygulama mağazalarından 105 mobil uygulamayı yasakladı. Yasağa gerekçe olarak ise söz konusu uygulamaların yasaklı içerikler bulundurması gösterildi.

    TRIPADVISOR DA ENGELLENDİ

    Yasaklanan uygulamaların çoğunu Çinli firmalar oluşturuyor. Ancak bu uygulamalar arasında seyahat uygulaması TripAdvisor’ın da yer alması küresel çapta ses getirdi.

    tripadvisor

    ABD’de Trump döneminde özellikle TikTok’a getirilmeye çalışılan yasaklama çabasıyla birlikte iki ülke arasındaki gerginlik artmaya başlamıştı.

    Çin’in TripAdvisor’ı neden yasakladığına dair net bir açıklama yapılmadı.Bu arada Çin’de ABD merkezli firmalar Google, Facebook ve Twitter hali hazırda kullanılamıyor.

    TripAdvisor'dan konuyla ilgili şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.

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