Çin, tüm kanıtlara rağmen ısrarcı: Ay'a çarpacak roket bizim değil

Çin, tüm kanıtlara rağmen ısrarcı: Ay'a çarpacak roket bizim değil

Çin, yakında Ay'a çarpacak roket parçasının 2014 yılındaki bir görevden kalma olduğunu yalanlamıştı. Ancak tüm kanıtlar, Çin'i işaret ediyor.

Son zamanlarda Ay'a doğru ilerleyen bir roket parçası üzerinden karşı karşıya gelen ABD ve Çin, birbirlerini suçluyor.

Gök bilimciler, neredeyse yedi yıl önce uzaya fırlatılan bir SpaceX roketinin mart ayının başında Ay'a çarpma yolunda olduğunu açıklamıştı.

Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmayan Falcon 9'un, 4 Mart 2022 tarihinde Ay'a çarpacağı duyurulmuştu.

ROKETİN ÇİN'E AİT OLDUĞU İDDİALARI VARDI

Daha sonra ise astronomlar, Ay’a çarpacak olan cismin SpaceX’in roketi olmadığını, Çin tarafından 2014’te fırlatılan bir roket olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

ÇİN: ROKET BİZE AİT DEĞİL

Çin Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önümüzdeki ay Ay'ın uzak tarafına düşmesi beklenen kullanılmış bir roket güçlendiricisinin 2014 yılında Çin'in Ay görevine ait enkaz olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

KANITLAR ÇİN'İ GÖSTERİYOR

Çin, kontrolden çıkan uzay enkazının kendisine ait olmadığını söylese de gök bilimciler iddialarında ısrarcı.

Dünya yakınlarındaki göktaşlarını ve yapay uyduları gözlemleyen gök bilimci Bill Gray, bir dizi karmaşık yörünge denklemini incelediğini ve verilerin, roketin Çin'e ait olduğunu gösterdiğini söyledi.

Uzay nesnelerini inceleyen bir araştırma ekibine liderlik eden Arizona Üniversitesi'nden Vishnu Reddy de roketin Çin'e ait olduğunu belirtiyor.

Reddy, "Nesnenin spektrumunu aldık ve benzer tipteki Çin ve SpaceX roketleriyle karşılaştırdık. Veriler Çin roketiyle eşleşiyor. Bu konuda mümkün olan en iyi kanıta sahibiz." dedi.

Yaklaşık 4 tonluk roket, şu anda saatte yaklaşık 9 bin kilometre hızla ilerliyor. Ancak bu çarpışma, tahmin edebileceğiniz gibi oldukça küçük olacak ve Ay'ın uzak tarafında gerçekleşeceği için Dünya'dan bile görülemeyecek.

Uzmanlara göre bu çarpışma, Dünya açısından tehlike yaratmıyor. Ancak yörüngede giderek büyüyen ve yeryüzündeki canlılar için potansiyel tehlike oluşturan uzay enkazı sorununu bir kez daha gündeme getiriyor.