Çin, uzaktan algılama uydularını uzaya fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarını sürdüren Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaktan algılama özellikli 3 adet Yaogan-35 uydusunu Long March-2D taşıyıcı roket ile uzaya fırlattı.

Uydular yörüngeye yerleşti

Uydular, fırlatmanın ardından başarılı şekilde yörüngeye yerleşti. Uydular, temel olarak bilimsel deneyler, arazi kaynakları araştırmaları, tarımsal ürünlerin verim tahmini ve afet önleme ve azaltma için kullanılacak. Çin geçtiğimiz yıl 6 Kasım’da 3 adet Yaogan-35 uydusu fırlatmıştı.

Çin medyası, her ne kadar uydu kullanım alanını mahsul verimi ve afet tahmini olarak açıklasa da Yaogan uydu serisinin askeri amaçlı kullanıldığına da inanılıyor.

Seriye ait bir başka uydu, 22 Mayıs 2019 tarihinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmış, ancak meydana gelen arıza nedeniyle uydu birkaç dakika sonra kaybolmuştu.