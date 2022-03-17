Çin, uzaktan algılama uydusunu uzaya fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-34 02" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 411'inci görev oldu.

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uydunun, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

Çin medyası, her ne kadar uydu kullanım alanını mahsul verimi ve afet tahmini olarak açıklasa da Yaogan uydu serisinin askeri amaçlı kullanıldığına da inanılıyor.

Seriye ait bir başka uydu, 22 Mayıs 2019 tarihinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmış, ancak meydana gelen arıza nedeniyle uydu birkaç dakika sonra kaybolmuştu.