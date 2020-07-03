Çin, uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi

Çin, uzaya yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip uzaktan algılama uydusu fırlattı.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde navigasyon sisteminin son uydusunu fırlatan Çin, şimdi de yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip uzaktan algılama uydusunu fırlattı.

Ülkenin kuzeyindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March 4B roketiyle fırlatılan uydu, başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşti.

Teknik özelliklerine ilişkin bilgi verilmeyen uzaktan algılama uydusu, Çin ve yakın coğrafyasından yüksek çözünürlüklü görüntü alacak.

Uydu; doğal kaynaklar, acil durum yönetimi, tarım, çevre, ekoloji, orman ve mera gibi alanlarda kullanılacak.

Fırlatma, Long March serisi roketlerin 337’inci misyonu oldu.



