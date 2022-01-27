Çin uzay aracından Ay'da önemli keşif

Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu-2, Ay'ın karanlık tarafında yüzeyin "yapış yapış" olduğunu keşfetti.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Chang'e-4 uzay aracı, o tarihten bu yana keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor.

Aynı zamanda Yutu-2 adında küçük bir keşif aracını da barındıran Chang'e-4, daha önce Ay'ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti.

AY TOPRAĞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ KEŞİF

Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu-2, Dünya'nın tek doğal uydusunun karanlık tarafında yüzeyin "yapış yapış" olduğunu tespit etti.

"Regolit" diye adlandırılan Ay toprağının uzay aracının tekerleklerine yapışması, bilim insanlarının dikkatini çekti.

Çin'in Ay'ın Dünya'ya dönük yüzündeki aynı tasarıma sahip uzay aracı Yutu'da ise böyle bir soruna rastlanmamıştı.

Bilim insanlarına göre, bu yapışkanlık Ay'ın diğer tarafındaki toprağın Dünya'daki "kumlu balçıklara benzemesinden" kaynaklanıyor. Bilim insanları, bu farklılığın kesin nedenini henüz çözemedi.