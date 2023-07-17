Çin, uzay istasyonuna balık gönderecek Çin, Ay veya Mars'ta kurulması hedeflenen insanlı üslerde deniz ürünleri yetiştirmenin mümkün olup olmadığını araştırmak için uzaya balık gönderme hazırlığında.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu inşa etmişti.

Çin, Ay veya Mars'ta kurulması hedeflenen insanlı üslerde deniz ürünleri yetiştirmenin mümkün olup olmadığını araştırmak için uzay istasyonuna zebra balığı gönderecek. Balıklar, kapalı ve küçük akvaryumlarda tutulacak.

İlk balıklar 1973'te uzaya çıkmıştı

Öte yandan bu girişim, balıkların uzaya ilk seyahati olmayacak. Dünya yörüngesine gönderilen ilk balıklar, küçük bir Atlantik balığı grubu olan Mummichoglardı.

Dünyadaki en kirli su yollarında yaşadığı bilinen bu küçük balıklar, 1973'te yörüngedeki ilk bilim laboratuvarı Skylab'e gönderilmişti. Böylece deniz canlıları, uzaya çıkan ilk balık unvanını kazanmıştı.

2016'da yapılan deneyde balıkların uzay ortamından insanlara kıyasla daha hızlı etkilendiği tespit edilmişti. Bu sürü istasyona varır varmaz kemik yoğunluğunu kaybetmeye başlamıştı.