Çin Uzay İstasyonu'nda tarihi an: 4. uzay yürüyüşü gerçekleştirildi Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-15 taykonot ekibi, dördüncü uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

AA

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-15 taykonot ekibi, dördüncü uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Fey Jünlong ve Cang Lu, istasyon dışındaki görevleri yaparken, taykonot Dıng Çingming ekibe içeriden destek sağladı.

Taykonot ekibi, uzay yürüyüşünde istasyonun uzatma pompaları ve kabin bağlantı kablolarının kurulumu ve bağlantısı ile gelecek deneyler için hazırlık işlemlerini yerine getirdi.

Bu, uzay istasyonunun kurulumu için gerçekleştirilen 11'inci uzay yürüyüşü ve Şıncou-15 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin dördüncü araç dışı etkinliği oldu.

2022'de istasyona gönderilmişlerdi

Şıncou-15 taykonot ekibi, 29 Kasım 2022'de istasyona gönderilmişti. İstasyonda 6 ay süreyle görevlendirilen ekip, iki laboratuvar modülü ve donanımlarının entegrasyonunu yürütüyor.