Çin, uzay istasyonunu 2022'de tamamlayacak

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun kurulumunu bu yıl yapacağı fırlatmalarla ve seferlerle tamamlamayı amaçlıyor.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ardından Shenzhou-12 ve 13 uzay araçlarıyla taykonotları istasyona göndermişti.

BU YIL 2 SEFER DAHA YAPILACAK

Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi şirketi, yeni yılda uzay istasyonuna 2 ikmal seferi ve 2 insanlı sefer yapılacağını, ayrıca iki laboratuvar modülünün istasyona ekleneceğini açıkladı.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.