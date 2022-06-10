Çin, uzaya güneş enerjisi santrali kuruyor

Çin, yenilenebilir enerjiyi zirveye taşımak için uzayda, ilk güneş enerjisi santralini inşa etmeyi planlıyor.

Çin, uzayda güneş enerjisi ile çalışan ilk istasyonu kurmak için çalışmalara ilk olarak 2019'da başladı. Güneş enerjisi ile güç üretecek bu yeni istasyon, dünyanın enerji sıkıntısını da büyük ölçüde çözebilir.

Uzayda kurulacak ve güneş enerjisi ile çalışacak bu istasyon, sürekli olarak enerji üretecek. Üretilen bu enerji ise Dünya'da kullanılabilecek.

Çin, çalışmalara hız verdi

Çin, Dünya'nın yörüngesinde dönecek güneş enerjisi santralinin fırlatılması çalışmalarını hızlandırdı ve 2028 yılında ilk fırlatmaları yapmak istiyor.

Bu tarihte, gezegenimizden 400 kilometre uzaklıkta, yörüngede dönen bir deneme uydusu konsepti test edilecek.

Uydunun güneş enerjisini mikrodalgalara veya lazerlere çevirdikten sonra bu enerjiyi Dünya üzerindeki sabit konumlara göndermesi planlanıyor.

İlk testte sadece 10 kilowatt güce erişilecek, ancak teknolojinin önemli ölçüde gelişebileceği biliniyor.

İlk aracın montajı uzaya gönderilmeden önce Dünya'da yapılacak, fakat gelecekteki araçların montajı tamamen atmosfer dışında gerçekleşecek.

Yüksek güç aktarımına sahip tam ölçekli güneş pili dizisinin 2035 itibarıyla tamamlanması bekleniyor. Bu cihaz, 36 bin kilometrelik mesafeden enerji gönderebilme kabiliyetine sahip olacak.

Üretim planlandığı gibi gittiği takdirde, 10 ila 20 kilovolt arasında voltaja ve iki gigawatt güce sahip daha karmaşık bir güneş pili dizisi 2050 yılı itibarıyla kurulmuş olacak. Bu miktar, Dünya'daki bir nükleer santralle yaklaşık olarak aynı.

İtasyonun ürettiği enerji ile elektrikli otomobiller, dünyanın herhangi bir yerinde istenildiği zaman şarj edilebilecek.

Şu anda dünya üzerinde bulunan güneş enerjisi kullanan çiftliklerden 6 kat daha fazla enerji üretebilecek istasyon, zamandan da tasarruf sağlayacak.

Bilim insanlarına göre, bu yüksek enerji üretecek santral, devasa boyutlarda olacağından uzaya fırlatılması oldukça zor olacak.