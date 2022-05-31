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    Çin, yaşam için yeni gezegen arıyor

    Çin, insanların yaşayabileceği başka bir gezegen bulmak için gökyüzünü inceleyecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:31
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    Çin, yaşam için yeni gezegen arıyor

    Bilim insanları, yıllardır yaşanabilir bir gezegen bulmak için çalışmalar yürütse de henüz böyle bir gezegenin varlığı kanıtlanabilmiş değil.

    Çinli gök bilimciler, insanların evrendeki yaşam alanını genişletmek için yeni bir proje yürütüyor.

    Bilim insanları, Yakın Yaşanabilir Ötegezegen Araştırması (CHES) adlı bir uzay projesi için teklif sundu.

    Gökyüzü taranacak

    Çin Uzay Ajansı, bu projeyle insanların yaşayabileceği başka bir gezegen bulmak için bir uzay teleskobuyla gökyüzünü inceleyecek.

    Teleskop, Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaktaki L2 noktasına konuşlandırılacak. Bu da aracın gezegene Ay'dan 4 kat daha uzak olacağı anlamına geliyor.

    NASA’nın Aralık 2021’de fırlatılattığı James Webb Uzay Teleskobu da aynı bölgede çalışmalar yürütüyor.

    gezegen

    CHES teleskobu, bu bölgede 32 ışık yılı uzaklıktaki Güneş benzeri yaklaşık 100 yıldızı inceleyecek.

    Bilim insanları, bu yıldızların yörüngesindeki yaşanabilir bölgede yer alan Dünya benzeri yaklaşık 50 ötegezegen bulabileceklerini söylüyor.


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