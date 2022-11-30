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    Çin, yeni taykonot ekibini kendi uzay istasyonuna yolladı

    Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunda görev yapacak dördüncü taykonot ekibi yola çıktı.
    • 30.11.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 10:11
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    Çin, yeni taykonot ekibini kendi uzay istasyonuna yolladı

    Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

    Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

    Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ardından Shenzhou-12 ve 13 uzay araçlarıyla taykonotları istasyona göndermişti.

    Yeni ekip yola çıktı

    AA'nın haberine göre, Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunda görev yapacak dördüncü taykonot ekibi yola çıktı.

    Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Fey Cunlong, Dıng Çingming ve Cang Lu'yu taşıyan Şıncou-15 uzay mekiği, "Long March (uzun yürüyüş)-2F Y15" taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'nde bulunan Ciçüen Fırlatma Merkezinden uzaya gönderildi.

    Çin, yeni taykonot ekibini kendi uzay istasyonuna yolladı #1

    Taykonotlar, hedefe ulaştıklarında halen istasyonda bulunan ekip ile ilk kez yörüngede görev devir teslimi yapacak.

    Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapacak taykonot ekibi, iki laboratuvar modülü ve donanımlarının entegrasyonunu yürütecek.

    UZAY

    Uzay istasyonu tamamlanmak üzere

    Çin,yeni gönderdiği ekiple uzay istasyonunu resmen tamamlayacak. Yaklaşık 10 yıl faaliyet göstermesi beklenen uzay istasyonunun tamamlanması, Çin'in kapsamı giderek genişleyen uzay çalışmaları için bir dönüm noktası teşkil edecek.

    Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te (2030'a uzatılabilir) sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.


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