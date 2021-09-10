Çin, ChinaSat-9B uydusunu Long Marc 3B roketiyle başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, fırlatıldıktan 1 saat sonra yörüngesine yerleşti.

Son yıllarda uzay yarışında oldukça ses getiren görevlere imza atan Çin, uzaya yeni uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, ChinaSat-9B iletişim uydusu Long March (Uzun Yürüyüş) 3B roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Yapılan açıklamaya göre uydu, fırlatıldıktan yaklaşık 1 saat sonra belirlenen yörüngesine yerleşti.

China Satellite Communications tarafından işletilen ChinaSat-9B veya diğer adıyla ZhongXing-9B, yörüngedeki ChinaSat-9A uydusunun yerini alacak.

Çin, yeni iletişim uydusunu uzaya fırlattı - VİDEO

ChinaSat-9B; canlı yayın hizmetleri sağlayacak, özel olarak tasarlanmış bir 54MHz bant genişliği aktarıcı kullanarak 4K ve 8K yüksek çözünürlüklü video program iletimini destekleyecek ve büyük ölçekli etkinlikler için yüksek kaliteli canlı yayın iletim hizmetleri sunacak. Uydu ayrıca, acil kurtarma ve afet yardımı için iletişim hizmetleri de sağlayacak.