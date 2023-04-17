Çin, yeni meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı

Çin, "Fıngyün" uydu ağının parçasını oluşturacak meteoroloji uydusunu uzaya gönderdiklerini duyurdu.
"Fıngyün-3 07" uydusu, Long March-4B roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Yörüngeye yerleşti
Fırlatma görevinin ardından yörüngedeki belirlenen konumuna yerleşen uydunun, hava tahmini, afet önleme, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekolojik koruma hizmetleri sağlayacağı bildirildi.
İlk kez 1988'de fırlatılan Fıngyün meteoroloji uydularından bugüne dek 4 sınıfta 21 uydu uzaya gönderildi.
Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisinin (SAST) geliştirdiği uyduları, Çin Meteoroloji İdaresi kullanıyor.
Çin, 2007'de uydusavar füze testi için Fıngyün-1C uydusunu hedef alarak vurmuştu. Uydunun parçalanması, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'de 3 binden fazla yüksek hızlı parçadan oluşan uzay enkazını ortaya çıkarmıştı.