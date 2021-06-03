Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi

Çin, Fengyun-4B olarak adlandırdığı yeni nesil meteoroloji uydusunu, Long March-3B roketi ile uzaya fırlattı.

Son yıllarda uzay yarışında ön saflarda yer alan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Çin, Fengyun-4B olarak adlandırdığı yeni nesil meteoroloji uydusunu, ülkenin güneybatısındaki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March-3B roketi ile uzaya gönderdi.

YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

Fırlatma görevinin ardından, uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Yeni nesil uydu; hava tahmini, analizi, çevre ve afet izleme çalışmalarında kullanılacak. Uydunun faaliyetleri Çin Meteoroloji İdaresi tarafından yürütülecek.

Fengyun-4B, Aralık 2016'da fırlatılan Fengyun 4A uydusu ile bağlantı kurarak meteorolojik gözlem ağı oluşturacak.

Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı - VİDEO

Çin Meteoroloji İdaresi'ne (CMA) göre Fengyun-4B, yedi yıl boyunca Dünya'dan 35 bin 786 kilometre yükseklikte jeostatik yörüngede çalışacak.

Söz konusu fırlatma, Çin'in 2021 yılında gerçekleştirdiği 26. görev olarak kayıtlara geçti.

ÇİN, FIRLATMALARA HIZ VERDİ

Çin'in yıllık fırlatma oranı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Ülkede, 2005-2009 yılları arasında yılda ortalama 7,6 kez fırlatma görevi yapılırken, bu rakam 2018'de 37'ye yükseldi ve Çin'i dünya lideri yaptı.

Görsel: Fengyun-4B uydusu



