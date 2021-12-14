Çin, yeni nesil uydusunu fırlattı

Uzay Teknolojisi Akademisi'nin geliştirdiği uydu uzaya fırlatıldı. Uydu ile eş zamanlıya yakın veri aktarımı hedefleniyor.

Çin, yeni bir uzay misyonuna imza attı.

Yeni nesil veri aktarım uydusu "Tienlien II-02"yi uzaya gönderildi.

Uydu, Long March (Uzun Yürüyüş)-3B taşıyıcı roketiyle ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

EŞ ZAMANLIYA YAKIN VERİ AKTARIMI SAĞLAYACAK

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydunun yörüngedeki uydular ve uzay istasyonu ile yer kontrol merkezleri arasında eş zamanlıya yakın veri aktarımı sağlaması amaçlanıyor.

DAHA ÖNCE FIRLATILAN UYDULAR

İkinci nesil Tienlin (Gök zinciri) uydularının ilki "Tienlien II-01", 31 Mart 2019'da fırlatılmıştı.

4 adet birinci nesil aktarım uydusu ise 2008-2016 tarihlerinde Dünya yörüngesine konumlandırılmıştı.