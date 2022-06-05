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    Çin, yeni taykonot ekibini uzay istasyonuna gönderdi

    Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'na yeni taykonot ekibini haziranda yolladı.
    • 05.06.2022 - 10:59
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    Çin, yeni taykonot ekibini uzay istasyonuna gönderdi

    Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

    Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ardından Shenzhou-12 ve13 isimli uzay görevleriyle istasyona 3 taykonot fırlatmıştı.

    "Shenzhou-13" uzay göreviyle yörüngeye gönderilen taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu, nisan ayında Dünya'ya dönmüştü.

    Yeni ekip istasyona gönderildi

    AA'da yer alan habere göre, taykonotlar Çın Dong, Liu Yang ve Cai Şucı'yı taşıyan Şıncou-14 uzay mekiği bugün yerel saatle 10.44'te, Long March (uzun yürüyüş)-2F taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'nde bulunan Ciçüen Uydu Fırlatma Merkezinden fırlatıldı.

    Mekiğin fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği, taykonotların durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Çin, yeni taykonot ekibini uzay istasyonuna gönderdi #1

    Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapacak üç kişilik taykonot ekibi, 6 ay sürecek görevde istasyona eklenecek iki laboratuvar modülü ile donanımlarının entegrasyonunu yürütecek.

    Seferin komutanlığını üstlenen 44 yaşındaki Çın, daha önce 2016'da, uzay istasyonunun ikinci prototipi Tiengong-2 uzay laboratuvarına düzenlenen Şıncou-11 görevine katılmıştı.

    UZAY

    Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

    Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.


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