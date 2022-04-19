Çin, yeni taykonot ekibini uzaya gönderiyor

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'na yeni taykonot ekibini haziranda yollayacak.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ardından Shenzhou-12 ve13 isimli uzay görevleriyle istasyona 3 taykonot fırlatmıştı.

"Shenzhou-13" uzay göreviyle yörüngeye gönderilen taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve and Yı Guangfu'nun birkaç gün önce Dünya'ya dönmesinin ardından, yeni görev için çalışmalar başladı.

Haziranda yeni ekip uzaya gidecek

AA'da yer alan habere göre, uzay istasyonundaki 6 aylık görevin ardından hafta sonunda Dünya'ya dönen taykonotların yerini alacak yeni ekip haziranda uzaya gönderilecek.

Uzayda 6 ay geçirecek ekip, istasyona ilave edilecek yeni modüllerin kurulumunu gerçekleştirilecek.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.