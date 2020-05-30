Çin, yeni teknoloji deney uydularını uzaya fırlattı

Çin, yörüngeye iki yeni teknoloji deney uydusu gönderdi. Uyduların, Dünya gözlem teknoloji deneyi için kullanılacağı belirtildi.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Çin, ülkenin güneybatısındaki uydu fırlatma merkezinden Long-March 11 roketi ile iki adet teknoloji uydusunu yörüngeye gönderdi. Uyduların, Dünya gözlem teknoloji deneyi için kullanılacağı belirtildi.

Çin, koronavirüs salgınının ana merkezi olmasına rağmen, salgın boyunca fırlatma görevlerini gerçekleştirmeye devam etti. Ancak uzay şirketleri, mühendislerin ve diğer çalışanların karantiya alınmış ortamlarda çalışmalarını sağladı.

Bazı ülkeler ise Çin'in, uzaya fırlattığı uyduların ne amaçla kullanılacağını gizlediğini iddia ediyor.