Dolar
6.8203
0.1262%
Euro
7.566
0.2477%
Altın
1729.32
0.6307%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
379.237
0.7462%
Bitcoin
64237.86
0.2809%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Çin, yeni teknoloji deney uydularını uzaya fırlattı

    Çin, yörüngeye iki yeni teknoloji deney uydusu gönderdi. Uyduların, Dünya gözlem teknoloji deneyi için kullanılacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2020 - 16:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Çin, yeni teknoloji deney uydularını uzaya fırlattı

    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

    Çin, ülkenin güneybatısındaki uydu fırlatma merkezinden Long-March 11 roketi ile iki adet teknoloji uydusunu yörüngeye gönderdi. Uyduların, Dünya gözlem teknoloji deneyi için kullanılacağı belirtildi.

    Çin, yeni teknoloji deney uydularını uzaya fırlattı - VİDEO

    Çin, koronavirüs salgınının ana merkezi olmasına rağmen, salgın boyunca fırlatma görevlerini gerçekleştirmeye devam etti. Ancak uzay şirketleri, mühendislerin ve diğer çalışanların karantiya alınmış ortamlarda çalışmalarını sağladı.

    Bazı ülkeler ise Çin'in, uzaya fırlattığı uyduların ne amaçla kullanılacağını gizlediğini iddia ediyor.

    Instagram: @eshteknoloji

    Görüş Bildir