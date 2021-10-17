Çin, yeni uzay kabiliyetini hipersonik füzeyle test etti

Asya ülkesi, uzaydan belirlenen hedefe doğru ilerleyen füze testi gerçekleştirdi. Deneme, ABD istihbarat raporlarına yansıdı.

Uzay yarışı kızışırken, Çin'in hipersonik füze ile yeni uzay kabiliyetini test ettiği ortaya çıktı.

Ağustos ayında dünyayı çevrelediği belirtilen ve ardından hedefine doğru hızlanan nükleer yetenekli roketin fırlatılmasının ABD istihbaratını şaşırttığı kaydedildi.

UZAYDA YENİ DENEME

Financial Times'ın denemeyle ilgili beş kişiye dayandırdığı haberine göre, Çin ordusu, hedefine doğru ilerlemeden önce düşük yörüngeli uzayda uçan hipersonik bir araç taşıyan bir roket fırlattı.

FÜZE HEDEFİNİ ISKALADI

İstihbarat hakkında bilgi verilen üç kişi, füzenin, hedefini yaklaşık 39 kilometre ıskaladığını söyledi.

"ÇİN'İN ŞAŞIRTICI İLERLEMESİ"

Ancak diğer ikisi, testin Çin'in hipersonik silahlar konusunda şaşırtıcı ilerleme kaydettiğini ve ABD yetkililerinin fark ettiğinden çok daha ileri olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

"BUNU NASIL YAPTILAR" SORUSU

Haberde, "Test, ABD'nin Çin'in askeri modernizasyonunu neden genellikle hafife aldığına dair yeni soruları gündeme getirdi." denildi. Konuya ilişkin bir kişi, "Bunu nasıl yaptıkları hakkında hiçbir fikrimiz yok." diye konuştu.

ABD, Rusya ve Çin'in, bir roketle uzaya fırlatılan ancak kendi ivmeleriyle dünyanın yörüngesinde dönen araçlar da dahil olmak üzere, hipersonik silahlar geliştirdiği konuşuluyor.

UZAYDAN SALDIRI POTANSİYELİ

Söz konusu silahların sesten beş kat daha hızlı uçtuklarına dikkat çekildi.

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, geçen ay yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin yeni bir silah geliştirdiğini söylemiş, "uzaydan küresel saldırı potansiyeli" de dahil olmak üzere büyük ilerlemeler kaydettiğini ifade etmişti.