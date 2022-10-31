Çin, yeni yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yer gözlem uydusunu başarıyla fırlattı.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yer gözlem uydusunu başarıyla fırlattı.

AA'nın haberine göre, "Şiyan-20C" uydusu, Long March-2D roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Yörüngeye yerleşti

Uydunun, fırlatma görevinin ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

Görev, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 445'inci başarılı taşıma görevi oldu