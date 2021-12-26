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Çin, yer gözlem uydusunu fırlattı
Uydu, doğal kaynakların izlenmesi hedefi doğrultusunda hizmet verecek.
- AA
- 26.12.2021 - 17:53
- Güncelleme : 26.12.2021 - 17:56
Çin, yeni bir uyduyu daha uzaya gönderdi.
"ZY-1 02E" adlı uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle, ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği bilgisi paylaşıldı.
UYDUNUN FIRLATILMA AMACI
Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nin geliştirdiği uydu, doğal kaynakların değerlendirilmesi, ekolojik gözlem, afet önleme, çevre koruma ve şehir planlama faaliyetlerine destek için kullanılacak.
Aynı işlevli "ZY-1 02D" uydusu, 12 Eylül 2019'da uzaya gönderilmişti.
Çin, yer gözlem uydusunu fırlattı VİDEO