Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
369.591
-0.62%
BTXN Coin
4.59
-2.95%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Çin, yörünge altı uzay uçağını test etti

    Çin, yerli üretim yörünge altı uzay uçağının ikinci uçuş testini gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin, yörünge altı uzay uçağını test etti

    Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nden (CASC) yapılan açıklamada, yerli üretim yörünge altı uzay uçağının ikinci uçuş testinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

    Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden kalkan uzay uçağı, yörünge altı uçuşunu tamamlayarak İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Alksa Sağ Sancak Havaalanı'na indi. Uçuş, Çin'de yeniden kullanılan bir uzay uçağıyla yapılan ilk uçuş oldu.

    İlk testi geçen yıl tamamlamıştı

    AA'da yer alan habere göre, Çin Fırlatış Aracı Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uzay uçağı, ilk test uçuşunu, Temmuz 2021'de aynı rota üzerinde yapmıştı.

    Çin, yörünge altı uzay uçağını test etti #1

    Çin'in yeniden kullanılabilir özellikteki uzay araçlarının önemli ilerlemeler kaydettiği gözleniyor. CASC bu ayında başında, yörüngede uzun süre kalmak üzere başka bir uzay aracı fırlatmıştı.

    Öte yandan Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Endüstri Şirketi (CASIC) de 2030'da ticari kullanıma açmak üzere yeniden kullanılabilir özellikteki bir uzay uçağı üzerinde çalışıyor.

    Yörünge altı uçakları, taşıyıcı roketler ve uzay mekiklerine kıyasla daha kısa hazırlık süresinde yörüngeye erişme imkanı sağladığından uzay çalışmalarında esneklik sağlaması bekleniyor.

    Uzay turizmi, personel ve kargo taşıma, uydu konuşlandırma ve acil kurtarma görevlerinde kullanılması planlanan uçakların, ayrıca düşük maliyetle kıtalararası hızlı ulaşım sağlaması öngörülüyor.

    Çin, yörünge altı uzay uçağını test etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Trabzon'da Arap tursitlerin kişi başı harcadığı miktar belli oldu
    3. Sayfa

    Trabzon'da Arap tursitlerin kişi başı harcadığı miktar belli oldu

    Şehit babası domuzu kovalamak isterken kendini vurdu
    3. Sayfa

    Şehit babası domuzu kovalamak isterken kendini vurdu

    Görüş Bildir