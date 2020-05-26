Çin, Zoom'un karşısına 2 yeni video uygulamasıyla çıktı

Zoom'un Çinli rakipleri DingTalk ve Voov, uluslararası pazarlarda kullanıma sunuldu.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Zoom, geçtiğimiz aylarda ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirilmiş ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması olmuştu.

Ancak uygulamada yer alan bazı gizlilik sorunları, kullanıcıların yoğun tepkilerine neden olmuştu. Örneğin geçtiğimiz haftalarda Zoom çağrılarının bir kısmının, Çin veri merkezleri üzerinden yönlendirildiği ortaya çıktı.

Ayrıca uygulamanın bazı bilgisayar kameralarını izinsiz olarak açtığı ve bazı kofnerans görüşmelerini gizlice dinlediği belirlendi.

ÇİN'DEN ZOOM'A İKİ FARKLI RAKİP

Salgın nedeniyle video konferans uygulamalarına olan ilginin artması, Çinli uygulama geliştiricilerini de harekete geçirdi. Alibaba'nın DingTalk'u ve Tencent destekli VooV uygulamaları, uluslararası pazarlarda kullanıma sunuldu.

ÇİN ZOOM'U YASAKLAMIŞTI

Çin, geçtiğimiz eylül ayında Zoom'un uluslararası versiyonunu geçici olarak bloke etmiş ve bu alanda pazarı, DingTalk ve VooV gibi yerel uygulamalara açmıştı.

O tarihten bu yana bu iki büyük video konferans uygulaması oldukça büyük gelişme kaydetti.

DingTalk, Çin'de 10 milyon işletmenin yanı sıra 120 milyon öğrenci tarafından kullanıldığını açıkladı.

Çok sayıda insanın evden çalışmaya geçmesiyle DingTalk, bir video konferansa katılabilecek kişi sayısını 300'ün üzerine çıkardı.

Çin'in bilgisayar oyunları devi Tencent de video konferans uygulaması Voov'u uluslararası kullanıma açmıştı.