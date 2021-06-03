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    Çin’de 3 boyutlu reklamlar görenleri şaşırtıyor

    Çin'in büyük kentlerinde yer alan 3 boyutlu (3D) bilboardların sayısı giderek artıyor.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 05:31
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    Çin’de 3 boyutlu reklamlar görenleri şaşırtıyor

    Başkent Pekin başta olmak üzere, Chongqing, Chengdu ve Guangzhou gibi büyük kentlerde reklamlar dev ekranlarda ve çıplak gözle izlenebilen 3D olarak yayınlanıyor.

    3D BILBOARDLARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

    Aşırı gerçekçi animasyonları insanlarla buluşturan 3D billboardlar, Çin’in Silikon Vadisi olarak bilinen Shenzhen kentinde de giderek artıyor.

    Shenzhen’de bir ay içinde iki ayrı binada 3 boyutlu dev ekranlar kuruldu. Yapay zeka ve 5G destekli teknolojiler, reklam billboardlarının yanı sıra alışveriş merkezi, sinema ve müzelerde farklı şekillerde kullanıma sunuluyor. Tasarımcılar, teknoloji ile sanatı entegre ederek insanlara interaktif bir tecrübe yaşatıyor.

    Çin’de 3 boyutlu reklamlar ön planda VİDEO

    5G'NİN KULLANIMI YOĞUNLAŞACAK

    Çin medyasına yansıyan haberlere göre, “akıllı kent” projelerinin ulusal düzeyde de desteklenmesi nedeniyle her geçen gün daha çok kentin nesnelerin interneti, yapay zeka ve 5G gibi teknolojileri farklı sektörlerde kullanmayı yoğunlaştırması bekleniyor.

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    Çin’de 3 boyutlu reklamlar görenleri şaşırtıyor #4

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