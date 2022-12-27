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    Çin'de akıllı telefon satışları sert düştü

    Çin'in ekim ayı yurt içi akıllı telefon sevkiyatları yüzde 27,2 düşüş gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 16:20
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    Çin'de akıllı telefon satışları sert düştü

    Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

    Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

    Daha önce, Samsung'un 50 milyon akılllı telefonunun depolarda kaldığını sizlerle paylaşmıştık. Gelen raporlar, özellikle Çin'deki düşüşün devam ettiğini gösteriyor.

    Çin'de sevkiyatlar sert düştü

    Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin pazartesi günü yayınladığı bir rapora göre, ekim ayında Çin'de akıllı telefon sevkiyatı yıllık yüzde 27,2 düşüşle 23,78 milyon adede geriledi.

    Ocak-ekim ayları arasında akıllı telefon sevkiyatları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüşle 215 milyon adet olarak kayıtlara geçti.

    Çin de akıllı telefon satışları sert düştü #1


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