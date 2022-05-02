Çin'de akıllı telefon satışları yüzde 14 azaldı

Gelen rapora göre Çin'de akıllı telefon satışları 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 14,1 geriledi.

Akıllı telefon pazarının büyük bir bölümünü elinde bulunduran Çin, özellikle Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi markalarla dünyada birçok kullanıcıya ulaşıyor.

Piyasa araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) verilerine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde Çin'de 74,2 milyon telefon satıldı. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azaldı.

Düşüşün nedeni korona

AA'da yer alan habere göre IDC, düşüşün sebebinin koronavirüs salgınları nedeniyle iç talebin zayıflaması ve güncellenmiş ürünlerin piyasaya sürülmemesi olduğunu belirtti.

Eğilimin sürmesi halinde bu yıl ülkede 300 milyondan az telefon satılacağı tahmin ediliyor.

En çok satan markalar

İlk çeyrek satışlarında Çinli üreticiler başı çekti. Oppo, 13,7 milyon satışla birinci, Honor 13,5 milyon satışla ikinci sırada yer aldı. Vivo da 13,3 milyon satışla onları izledi.

2021'in son çeyreğinde en fazla satış yapan ABD'li Apple, bu yılın ilk çeyreğinde 12,4 milyon satışla dördüncü sırada yer alırken, Çinli üretici Xiaomi 11 milyon satışla beşinci oldu.