Çin'de akıllı telefon sevkiyatları yüzde 11 düştü

Araştırma şirketi Canalys verilerine göre, dünyanın en büyük telefon pazarı olan Çin'de sevkiyatlar düşmeye devam ediyor.

Akıllı telefon pazarının büyük bir bölümünü elinde bulunduran Çin, özellikle Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi markalarla dünyada birçok kullanıcıya ulaşıyor.

Ancak dünyanın en büyük akıllı telefon pazarına yapılan sevkiyatlar, son aylarda düşmeye başladı.

Araştırma şirketi Canalys'in perşembe günü bildirdiğine göre, Çin'de akıllı telefon sevkiyatları üçüncü çeyrekte, ülkenin yavaşlayan ekonomisinin tüketici talebini olumsuz etkilemesi nedeniyle yıllık bazda yüzde 11 düştü.

Toplam akıllı telefon sevkiyatı 70 milyona düştü

Markalar, geçen yılın aynı dönemindeki 78,9 milyon adetten bu dönemde satıcılara toplam 70 milyon akıllı telefon sevk etti.





Düşüşten etkilenmeyen tek marka Apple

Apple'ın Çin'deki sevkiyatları yüzde 36 artışla 11,3 milyona yükseldi ve düşüşten etkilenmeyen tek marka olarak kayıtlara geçti.

Analistler, artışın iPhone 14 Pro modeline ve temel iPhone 14 modeline olan talepten kaynaklandığını söylüyor.

Satışlarda Vivo lider

Shenzhen merkezli holding BBK'nin sahibi olduğu Vivo, 14,1 milyon cihaz sevkiyatı ve yüzde 20'lik pazar payı ile Çin'de zirvede yer aldı.

İlk üç sıradaki Vivo, OPPO ve Honor'un sevkiyatları sırasıyla yüzde 23, yüzde 27 ve yüzde 15 düşüş gösterdi.

Apple, şu anda yüzde 13'lük pazar payıyla Çin'de en çok satan dördüncü marka konumunda.

Akıllı telefon markaları, şu anda küresel çip sıkıntısı nedeniyle zaman zaman üretim sorunları yaşıyor.

Yanlış talep hesaplaması, beklenmedik fabrika kapanışları ve ABD-Çin gerilimleri gibi faktörlerin bir araya gelmesi, markaları olumsuz etkiliyor.