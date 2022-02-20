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    Çin'de akıllı telefon sevkiyatları yüzde 18 düştü

    Çin Bilgi ve İletişim Akademisi'nin verilerine göre, ülkedeki akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 18 geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 13:13
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    Çin'de akıllı telefon sevkiyatları yüzde 18 düştü

    Akıllı telefon pazarının büyük bir bölümünü elinde bulunduran Çin, özellikle Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi markalarla dünyada birçok kullanıcıya ulaşıyor.

    Devlete bağlı bir araştırma enstitüsü olan Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin verilerine göre, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarına yapılan sevkiyatlar, yıllık bazda yüzde 18,2 düşüşle 32,4 milyon adet oldu.

    SEVKİYATLAR SERT DÜŞTÜ

    Devlet destekli bir düşünce kuruluşu olan CAICT'ye göre, Ocak 2021'de yaklaşık 39.6 milyon olan akıllı telefon sevkiyatları, yıl sonunda 32,7'ye düştü ve yeni yılda da düşüşler devam ediyor.

    ÇİP SIKINTISI SATIŞLARI ETKİLİYOR

    Akıllı telefon markaları, şu anda küresel çip sıkıntısı nedeniyle zaman zaman üretim sorunları yaşıyor.

    Yanlış talep hesaplaması, beklenmedik fabrika kapanışları ve ABD-Çin gerilimleri gibi faktörlerin bir araya gelmesi, markaları olumsuz etkiliyor.

    AKILLI TELEFON


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