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    Çin'de robot köpek yürüyüşte

    Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenlerin ilgi odağı oldu.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 00:01
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    Çin'de robot köpek yürüyüşte

    Robotlar, hayatımızın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Çin'de görüntülenen robot köpek, izleyenleri şaşırttı.

    Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenlerin büyük ilgisini çekti.

    SANŞYEDE 4.7 METRE YÜRÜYEBİLİYOR

    Robot köpeğin, saniyede 4.7 metreye varan bir hızda yürüyebildiği ve tek şarjla 1,5 saatin üzerinde çalışabildiği ifade edildi.

    İNSANLARA EŞLİK EDİYOR, ARAMA KURTARMA GÖREVLERİNE KATILIYORLAR

    Robot köpeklerin, insanlara eşlik etmelerinin yanı sıra arama ve kurtarma görevlerinde de kullanılabildiği aktarıldı.

    Çin'de robot köpek yürüyüşte - VİDEO


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