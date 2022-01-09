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- Çin'de robot köpek yürüyüşte
Çin'de robot köpek yürüyüşte
Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenlerin ilgi odağı oldu.
- İHA
- 09.01.2022 - 00:01
Robotlar, hayatımızın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Çin'de görüntülenen robot köpek, izleyenleri şaşırttı.
Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenlerin büyük ilgisini çekti.
SANŞYEDE 4.7 METRE YÜRÜYEBİLİYOR
Robot köpeğin, saniyede 4.7 metreye varan bir hızda yürüyebildiği ve tek şarjla 1,5 saatin üzerinde çalışabildiği ifade edildi.
İNSANLARA EŞLİK EDİYOR, ARAMA KURTARMA GÖREVLERİNE KATILIYORLAR
Robot köpeklerin, insanlara eşlik etmelerinin yanı sıra arama ve kurtarma görevlerinde de kullanılabildiği aktarıldı.