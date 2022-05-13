Çin'de robotlar dev bir baraj inşa edecek

Çin'de robotlar dev bir baraj inşa edecek

Çin, yapay zeka ve inşaat robotlarıyla bir hidroelektrik barajı inşa etmeye hazırlanıyor.

3 boyutlu yazıcılar, ilk çıktıkları andan itibaren gittikçe popüler olmaya devam ediyor. Başta oldukça pahalı piyasaya çıkan bu yazıcılar, zaman geçtikçe daha çok çeşitliliğe kavuştu ve özellikle kişisel amaçlı 3 boyutlu yazıcılar hemen hemen her bütçeye uygun hale geldi.

İnşaat sektöründe de oldukça popüler olan bu teknoloji, zamandan tasarruf ederek oldukça iyi işler ortaya çıkarabiliyor.

Çin'de baraj inşa edilecek

Çinli bilim insanları, yapay zeka ve inşaat robotları aracılığıyla bir hidroelektrik barajı inşa etmeye hazırlanıyor.

singhua Üniversitesi’nden araştırmacılar, iki yıl içinde tamamlanması planlanan barajın insan eli değmeden kurulacağını vurguladı.

Baraj tamamlandığında, 3D yazıcıyla hazırlanmış, dünyanın en yüksek yapısı olacak.

Barajın parçaları ayrı ayrı bazılacak ve sonunda Tibet platosunda birleştirilecek. İnşaat malzemelerinin taşınması için bir insansız kamyon filosu kullanılacak.

Malzemeler şantiyeye taşındıktan sonra, otonom buldozerler ve iş makineleri bunları barajın katmanlarına dönüştürecek.

Ardından sağlam ve dayanıklı olmaları için her bir katman üzerinden sensörlerle donatılmış silindirlerle geçilecek.

Daha güvenli

Bilim insanlarına göre, yapay zeka sistemi ve robotlar, silindir operatörlerinin planlanan çizgiden sapması veya kamyon sürücülerinin malzemeleri yanlış noktaya bırakması gibi insan kaynaklı hataları tamamen giderecek. Ayrıca, insan işçilere yönelik güvenlik sorunları da bu sistemle ortadan kalkacak.