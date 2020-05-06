Çin’de sürücüsüz robot taksiler hizmete başladı

Koronavirüs nedeniyle Çin'deki sürücüsüz robot taksiler, iki kat artırılarak hizmete açıldı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi. Ancak son günlerde, Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Normalleşmenin başlaması, ilk olarak 2018 yılında üretilip test edilen sürücüsüz robot taksilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bu süreçte, robot taksilerin sayısını iki katına çıkaran Çin, ülkenin birçok bölgesinde bu araçları kullanmaya başladı.

YATIRIMCILAR ROBOT TAKSİLERE İLGİ GÖSTERİYOR

Çinli akıllı taşımacılık şirketi WeRide kurucusu Han Xu, “Otonom sürüş, Çin’de yeni bir aşamaya geçti. Yatırımcılar, önümüzdeki 3 ile 5 yıl içinde otonom sürüşün büyük ölçekte uygulanacağını fark etti.” dedi.

Koronavirüs salgını sırasında birçok hastane ve şirket, hastaların ve sağlık çalışanlarının maske ve yemek gibi ihtiyaçları karşılamak için kendi kendine giden otonom araçlar kullanmıştı.

2020’nin son aylarında robot taksilerin, akıllı telefon uygulamalarıyla daha çok kullanılacağı belirtildi.

TAKSİ ŞOFÖRLERİ DURUMA TEPKİLİ

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, mart ayında otonom sürüş endüstrisi için sınıflandırma standartları çalışmasını başlattığını açıkladı. WeRide firması ise bu yılın sonunda Guangzhou bölgesinde operasyonlarını genişleteceğini ve yıl sonuna kadar yüzlerce otonom aracı kullanıma sunacaklarını belirtti. Öte yandan, ülkedeki bir çok taksi şoförü duruma itiraz ederek, işlerinin elinden alınacağını ileri sürdü.