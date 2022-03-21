Petrol
112.93
4.63%
Euro
16.38
0.07%
Dolar
14.82
0.23%
Altın
915.58
0.18%
Borsa
2172
1.30%
Bitcoin
611.264
0.12%
BTXN Coin
39.24
0.53%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları şubatta yüzde 31,8 düştü

    Hükümet verilerine göre, Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 31,8 düşüş gösterdi.
    • REUTERS
    • 21.03.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları şubatta yüzde 31,8 düştü

    Çin Bilgi ve İletişim Akademisi'nin (CAICT) pazartesi günü yayınladığı rapora göre, Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları şubat ayında yıllık yüzde 31,8 düşüşle 14.5 milyon adede geriledi.

    Devlet destekli kuruluş olan CAICT'ye göre, sevkiyatlar Şubat 2021'de yaklaşık 21.3 milyon ve Ocak 2022'de 32.4 milyon adetten bu seviyelere düştü.

    ÇİP KRİZİ ETKİSİ

    Raporda, ülkedeki telefon sevkiyatlarındaki bu düşüş, küresel çip krizi nedeniyle şirketlerin yeteri kadar akıllı telefon üretememesine bağlandı.

    Yanlış talep hesaplaması, beklenmedik fabrika kapanışları ve ABD-Çin gerilimleri gibi faktörlerin bir araya gelmesi, çip krizini daha da büyüttü.

    Öte yandan, tüketicilerden gelen gecikmeli yükseltmeler de Çin'de satışların yavaşlamasına neden oldu.

    Çin deki akıllı telefon sevkiyatları şubatta yüzde 31,8 düştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Amasya’da yaşlı adam verdiği kilolarla hayata yeniden tutundu
    Yaşam

    Amasya’da yaşlı adam verdiği kilolarla hayata yeniden tutundu

    Çilek, fiyatıyla üreticisini sevindirdi
    Ekonomi

    Çilek, fiyatıyla üreticisini sevindirdi

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Trmedia

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Görüş Bildir