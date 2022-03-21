Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları şubatta yüzde 31,8 düştü

Hükümet verilerine göre, Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 31,8 düşüş gösterdi.

Çin Bilgi ve İletişim Akademisi'nin (CAICT) pazartesi günü yayınladığı rapora göre, Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları şubat ayında yıllık yüzde 31,8 düşüşle 14.5 milyon adede geriledi.

Devlet destekli kuruluş olan CAICT'ye göre, sevkiyatlar Şubat 2021'de yaklaşık 21.3 milyon ve Ocak 2022'de 32.4 milyon adetten bu seviyelere düştü.

ÇİP KRİZİ ETKİSİ

Raporda, ülkedeki telefon sevkiyatlarındaki bu düşüş, küresel çip krizi nedeniyle şirketlerin yeteri kadar akıllı telefon üretememesine bağlandı.

Yanlış talep hesaplaması, beklenmedik fabrika kapanışları ve ABD-Çin gerilimleri gibi faktörlerin bir araya gelmesi, çip krizini daha da büyüttü.

Öte yandan, tüketicilerden gelen gecikmeli yükseltmeler de Çin'de satışların yavaşlamasına neden oldu.