Çin'deki internet kullanıcı sayısı 1 milyara ulaştı

Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi (CNNIC), ülkedeki internet kullanıcı sayısının 1 milyarı aştığını duyurdu.

Koronavirüs salgını ile birlikte internet kullanım oranları oldukça arttı. Bu da ülkelerin kullanıcı sayılarına yansıdı.

Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi (CNNIC), Asya'nın en güçlü ülkelerinden biri olan Çin'deki internet kullanıcı sayısının 1 milyarı geride bıraktığını duyurdu.

Kuruma göre, ülkedeki İnternet kullanıcısı sayısında geçen yıla kıyasla yüzde 8’lik bir artış yaşandı. Böylece ülkedeki nüfusun yüzde 71,6'sının internete eriştiği ortaya çıktı.

İNTERNET TESLİMATLARINDA DA ARTIŞ VAR

Raporun oluşturulduğu dönemde, ülkedeki teslimat hizmetleri yüzde 15 artarken, bu hizmetlerden 468 milyon kullanıcı faydalandı. Bu, Çin'deki tüm internet kullanıcılarının neredeyse yarısının çevrim içi teslimat kullandığı anlamına geliyor.

Son olarak, Alibaba'nın Alipay ve Tencent'in WeChat hizmetlerinin hâkim olduğu ödeme sistemlerinin kitlesi de yüzde 8 artarak 872 milyon kişiye ulaştı.

HÜKÜMET, TEKNOLOJİ DEVLERİNE KARŞI

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan rapora göre Alibaba, Ant Group ve Tencent'in toplam mali değeri 2 trilyon dolara ulaştı ve bu rakam, Çin tarafından yönetilen Bank of China'nın mali değerinin oldukça üstünde.

Ayrıca Alibaba ve JD.com, Çin'de perakende piyasasında hakimiyet kurmuş durumda. İki şirketin ülkede e-ticaretin yaklaşık üçte ikisini elinde bulunduruyor.



Bu durumdan rahatsız olan hükümet, e-ticaret devlerinin büyümesini engellemek için yeni tasarılar hayata geçiriyor.