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    Çin'deki iPhone fabrikası koronavirüs vakalarıyla boğuşuyor

    Apple'ın en büyük iPhone üretim üssü olan Çin'deki fabrikasında, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin karantinaya alındığı öne sürüldü.
    • 28.10.2022 - 10:12
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    Çin'deki iPhone fabrikası koronavirüs vakalarıyla boğuşuyor

    Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle, tesisin kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı söyleniyor.

    Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı iddia edildi.

    Yemekhaneler yasaklandı

    İHA'da yer alan habere göre, en büyük iPhone tedarikçisi ve fabrikanın sahibi Foxconn, tesisteki yemekhane ve kafeteryalarda yemek yemenin yasaklandığı, işçilerin yemeklerini yurtlarına taşımaları gerektiği belirtilmişti.

    Foxconn tarafından yapılan yeni açıklamada ise, fabrikadaki işleyişin ve imalatın görece istikrarlı durumda olduğu kaydedilerek, salgından “az sayıda” kişinin etkilendiği belirtildi.

    iphone


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