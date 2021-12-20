Çin'den Amazon'a talimat: Şi Cinping hakkındaki olumsuz yorumları silin

Amazon'un Çin'e hitap eden platformuyla ilgili çok konuşulacak bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.

Washington merkezli e-ticaret platformu Amazon'un, Pekin yönetiminden gelen istek üzerine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kitabı hakkındaki olumsuz yorum ve derecelendirmeleri kaldırdığı ortaya çıktı.

Söz konusu gelişmenin iki yıl önce yaşandığı belirtildi.

KİTABA GELEN ELEŞTİRİLER KALDIRILDI

Bloomberg'ün haberine göre, Şi Cinping'in Çin'in Yönetimi anlamına gelen "The Governance of China" adlı kitabına, Amazon'un Asya ülkesindeki platformunda çok sayıda eleştiri geldi.

Bunun üzerine platform yetkilileri, talebin ardından kitap hakkındaki olumsuz izlenimleri kaldırma kararı aldı.

AMAZON'UN AMACI ÇİN'DEKİ FAALİYETLERİNİ KORUMAK

Amazon'un Kindle ve bulut bilişim operasyonlarının büyüme kaydetmek için Çin'de yeterli alana sahip olduğu ve bu doğrultuda ülkedeki faaliyetlerin sürdürülebilmesi için böyle bir kararın alındığı aktarıldı.

"TÜM YASALARA UYUYORUZ"

Amazon'un son yıllarda çoğunlukla politik olarak hassas olan belirli içerikleri kaldırmaları için artan sayıda talep aldığı bilgisine yer verildi.

Bir Amazon sözcüsü, "Faaliyet gösterdiğimiz her yerde geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyuyoruz. Çin, bir istisna değil." dedi.

APPLE'I HATIRLATTI

Amazon'un yorumları kaldırma kararının, son yıllarda Pekin ile giderek daha uyumlu hale gelen Apple'ın deneyimini yansıttığına dikkat çekildi.

Apple, 2019'da Çin hükümetinden gelen kullanıcı cihaz bilgileri taleplerinin yüzde 97'sini karşıladı. Bu oran 2014 yılında yüzde 65 seviyesindeydi.

YAHOO VE LINKEDIN ÇEKİLDİ

Bu arada Şi Cinping'in kitabına yönelik görüşler yalnızca Amazon'un Çin platformunda engellendi.

Çin'de giderek daha zorlu hale gelen iş ortamına işaret eden Yahoo ve LinkedIn, ülkeden bu yıl çıkma kararı almıştı.