Çin'den fırlatılan 849 tonluk roketin enkazı Dünya'ya düştü

Çin'in 5 Mayıs'ta fırlattığı Long March-5B roketinin enkazı, Atlas Okyanusu'na düştü. Çevredeki bazı yerleşim yerleri ise zarar gördü.

Son yıllarda uzay çalışmalarıyla ön plana çıkan Çin, 2022 yılına kadar yörüngede üç kapsülden oluşan insanlı bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor ve son zamanlarda bunun testlerini gerçekleştiriyor.

Çin, gelecekte uzayda kuracağı yeni istasyona roketlerle astronot taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen roketin prototip versiyonu Long March-5B, 5 Mayıs'ta astronotsuz olarak test amaçlı yörüngeye gönderilmişti.

TEHLİKELİ BİR ŞEKİLDE ATMOSFERE GİRDİ

Roketin merkez çekirdek iticisi, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde bir hafta döndükten sonra kontrolsüz bir şekilde atmosfere tekrar giriş yaptı. Harvard astrofizikçisi Jonathan McDowell, söz konusu parçayı “1991'de 39 tonluk Salyut-7'den sonra atmosfere kontrolsüz bir şekilde giren en büyük nesne” olarak nitelendirdi.

NEW YORK'UN YAKININA DÜŞTÜ

5 Mayıs'ta uzaya fırlatılan insansız prototip uzay aracı Long March-5B roketindeki dev parça, New York şehrinin 13 dakika uzağına düştü.

ABD Uzay Kuvvetleri'nin 18. Uzay Kontrol Filosu, aracın Atlas Okyanusu'na indiğini doğruladı.



PARÇALARI EVLERE ZARAR VERDİ

Roketten kaynaklı diğer enkazlar Fildişi Sahilleri civarında görülürken, uzay aracının atmosfere tekrar giriş rotasının doğrudan altında yer alan Mahounou köyüne 12 metre uzunluğunda dev bir parça düştü.

Diğer yerel haberlere göre, N'guinou köyündeki bir evin çatısına uzay aracının enkazından kopan 50 kilogramlık bir parça düştü. Ancak her iki olayla ilgili herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Çin, 9 Mart'ta fırlattığı Long March-3B roketi ile de sorun yaşamış ve roketin parçaları Çin topraklarına düşmüştü.

Görsel: Mahounou köyüne düşen 12 metrelik parça