Çin'den füzeleri 15 saniyede tespit eden yapay zeka

Çin, yeni yapay zeka teknolojisi ile füze tehditlerini sadece 15 saniyede tespit edebildiğini öne sürdü.

Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, artık bilimin sınırlarını aşıp günlük hayatın her alanına girmeye başlıyor.

Dünya çapındaki tüm büyük ölçekli şirketlerin başvurduğu yapay zeka teknolojisi; teknolojik ilerleme, üretim ve uygulama gibi alanlarda karşımıza çıkıyor.

Çin'den füzelere yapay zeka önlemi

Çin'deki Hava Kuvvetleri Erken Uyarı Akademisi araştırmacıları, yeni yapay zeka teknolojisi ile füze tehditlerini sadece 15 saniyede tespit edebildiğini iddia etti.

Çin'deki araştırmacılar, sesten beş kat daha hızlı yaklaşsalar bile bu sistemin füzeleri tespit edebildiğini söylüyor.

Hipersonik füze denemeleri arttı

Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkeler hipersonik füzelerinin çeşitlerini test ederken, ABD bu ayın başlarında üçüncü denemesinde başarılı bir test gerçekleştirmişti.

Hipersonik füze ateşleyebilen bu gruba daha fazla ülkenin katılması beklendiğinden, bunlara karşı geliştirilecek önlemler oldukça önemli hale geldi.